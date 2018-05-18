Instagram ввів ще одну нову функцію
14:31, 18 травня 2018Наука та IT
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Соціальна мережа Instagram ввела функцію репоста.
Ілюстрація / REUTERS
Соціальна мережа Instagram ввела функцію репоста, завдяки якій користувачі зможуть поділитися в своєму акаунті записами інших користувачів.
Ділитися чужими записами можна через Stories, повідомляє Tech Crunch.
Щоб нова функція почала працювати необхідно оновити додаток і натиснути значок паперового літака під публікацією, вибравши варіант Додати публікацію в вашу історію.
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Зробити репост можна тільки з відкритих акаунтів із дозволу власника.
Наразі функція доступна тільки на пристроях Android.
Раніше повідомлялося, що команда Instagram додала функцію власних платежів для свого застосування в деяких користувачів.
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