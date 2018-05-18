Instagram ввів ще одну нову функцію

Соціальна мережа Instagram ввела функцію репоста.

Соціальна мережа Instagram ввела функцію репоста, завдяки якій користувачі зможуть поділитися в своєму акаунті записами інших користувачів.

Ділитися чужими записами можна через Stories, повідомляє Tech Crunch.

Щоб нова функція почала працювати необхідно оновити додаток і натиснути значок паперового літака під публікацією, вибравши варіант Додати публікацію в вашу історію.

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Зробити репост можна тільки з відкритих акаунтів із дозволу власника.

Наразі функція доступна тільки на пристроях Android.

Раніше повідомлялося, що команда Instagram додала функцію власних платежів для свого застосування в деяких користувачів.