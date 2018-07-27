Група хакерів РФ напала на німецькі телеканали: вона може бути причетною й до кібератак в Україні - ЗМІ

Федеральна прокуратура Німеччини доручить розслідувати ці кібернапади управлінню кримінальної поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

Німецький телеканал ZDF і телерадіокомпанія WDR стали мішенями кібератак російських хакерів. Комп'ютерні мережі обох суспільно-правових мовників атакувало на початку червня російське угруповання Sandworm.

Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє журнал Der Spiegel, передає DW.com.

У ZDF підтвердили, що кібератака відбулася. Там зазначили, що напад зачепив менше ніж десять комп'ютерів. Витоку даних не сталося, повідомляє Der Spiegel. У WDR відмовилися коментувати інцидент.

Читайте такожВ США посміялись над атаками РФ на американські електромережі: «Путін наш новий електрик?»

За даними видання, федеральна прокуратура Німеччини доручить розслідувати ці кібернапади управлінню кримінальної поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

Кілька тижнів тому Федеральне відомство з охорони конституції у своїй доповіді повідомило про хвилю кібернападів на німецькі медіакомпанії та організацію, яка займається дослідженнями щодо хімічної зброї у серпні 2017 та червні 2018 року.

За даними спецслужби, атаки могло організувати угруповання Sandworm. Його вважають технічно висококваліфікованим і вкрай агресивним. Sandworm діє щонайменше з 2013 року. Це угруповання відоме, серед іншого, нападами на різні цілі в Україні, зокрема в енергетичному секторі.