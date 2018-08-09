Фантастика чи реальність: чи зможе Ілон Маск здійснити задумане і колонізувати Марс (відео)

Ілон Маск провів таємну нараду щодо своїх планів колонізувати Марс.

У ній взяли участь провідні геологи, астробіологи, космічні інженери та представники НАСА.

Що ж вони обговорювали, і які плани в Ілона Маска?

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Він мріє створити на Марсі автономне місто, де житиме цілий мільйон людей. Місто має самостійно забезпечувати себе всім необхідним без допомоги Землі. Для цього, серед іншого, він пропонує підірвати на Марсі два ядерних заряди. Тоді на планеті нібито зміниться клімат, і вона стане більш придатною для життя.

Натомість, численні науковці вважають такі плани нездійсненними. На їхню думку, штучно «нагріти» Марс неможливо. Крім того, після вибуху на планеті зросте радіація.

Також перевезення такої кількості людей та вантажу обійдеться у фантастичну суму.