Новий флагман від Apple буде коштувати більше тисячі доларів

Він буде мати OLED-дисплей з більш насиченими кольорами, а його вартість складе $1049-1099.

Вартість нового смартфона від компанії Apple, який буде називатися iPhone X Plus або Max, може перевищити $1 тис.

Очікується, що новий флагман перейде ціновий бар'єр під час презентації у середу. Про це пише "Ліга.Бізнес" з посиланням на Reuters.

Раніше ринкова капіталізація компанії Apple склала $1 трлн. Тому компанія повинна підтримувати зростання доходів від свого продукту. Один із способів зробити це - змусити людей купувати дорогі телефони, зазначає агентство.

Очікується, що новий смартфон буде мати 6,5-дюймовий (16,5 см) екран. Він буде мати OLED-дисплей з більш насиченими кольорами, а його вартість складе $1049-1099, тоді як поточна базова ціна на iPhone X - $999.

Читайте такожApple може представити новий Iphone в несподіваному кольорі - ЗМІ

Другий телефон з 5,8-дюймовим OLED-дисплеєм, ймовірно, буде називатися iPhone Xs. Він буде схожий на iPhone X, але з поліпшеним процесором, припускає агентство.

Однак найбільш заінтригувала аналітиків третя модель iPhone, потенційна назва якої – iPhone 9. Як передбачається, ця модель буде мати 6,1-дюймовий дисплей, однак на ньому буде використовуватися більш дешевий екран. Сам по собі гаджет буде схожий на iPhone X минулого року.

На думку аналітиків, ця модель може змусити покупців iPhone з трьох - і чотирирічними телефонами оновити свої гаджети.

Нагадаємо, що дивитися відео і текстову онлайн-трансляцію презентації Apple можна на сайті УНІАН.