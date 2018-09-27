Facebook представила нові окуляри віртуальної реальності Oculus Quest (відео)

Пристрій здатний працювати автономно, тобто без підключення до смартфону або комп'ютера, а у вбудованому каталозі можна буде знайти 50 додатків та ігор.

Компанія Oculus, що належить Facebook, в ході конференції в Каліфорнії представила свою нову бездротову і автономну гарнітуру віртуальної реальності Oculus Quest.

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Як повідомляється на офіційному сайті виробника, новий продукт складається з шолома, який оснащений чотирма ширококутними камерами і двома сенсорними контролерами, які потрібно буде використовувати для керування, передає РБК.

Пристрій здатний працювати автономно, тобто без підключення до смартфону або комп'ютера, а у вбудованому каталозі можна буде знайти 50 додатків та ігор.

Facebook підкреслює, що це перша система VR — «єдина в своєму роді» — з шістьма ступенями свободи, коли фігури можуть вільно рухатися і обертатися в різних напрямках у тривимірному просторі. Система фіксуватиме нахили і повороти голови в будь-якому напрямку.

Відео: Oculus

Згідно з технічними характеристиками, роздільна здатність екрану пристрою складе 1600х1440 пікселів на кожне око. Також розробник поліпшив вбудований звук у порівнянні з попередньою версією віртуальної гарнітури Oculus Rift.

Відео: Oculus

«Це VR-гарнітура «все в одному», яку ми всі чекали», — зазначив голова Facebook Марк Цукерберг в ході презентації. Гарнітура надійде в продаж навесні 2019 року.