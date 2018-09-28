У космосі знайшли об'єкт, що спростовує закони фізики

Астрономи виявили нейтронну зірку із сильним магнітним полем, що може викидати струмінь плазми. Така поведінка неочікувана для об'єктів з подібними характеристиками й не була передбачена сучасною теорією.

Група, очолювана дослідниками з Амстердамського університету, спостерігала за об'єктом під назвою Swift J0243.6+6124.

Астрономи помітили, що його поведінка відхиляється від теоретичних передбачень: нейтронна зірка випускає так званий релятивістський струмінь, хоча її потужне магнітне поле повинне було запобігти цьому. Роботу з несподіваними висновками вчені опублікували в журналі Nature, передає Naked Science.

Як сказав один зі співавторів дослідження, нейтронні зірки — це трупи зірок. Поряд з чорними дірами вони являють собою фінальну стадію зоряної еволюції. Цікаво, що існування нейтронних зірок було передбачене теорією ще в 30-ті роки, але перший такий об'єкт виявили випадково в 1967-му. По суті, нейтронні зірки — залишки вибуху наднових, вони надщільні й швидкообертові. Магнітне поле у таких космічних тіл за рахунок високої швидкості обертання завжди дуже потужне, у трильйони разів більше, ніж у Сонця, але з часом слабшає через уповільнення обертання.

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Релятивістський струмінь, у свою чергу, з'являється завдяки взаємодії магнітного поля з акреційним диском навколо нейтронної зірки. Однак магнітне поле не повинне бути надто потужним, адже воно б відштовхувало речовину від нейтронної зірки. Принаймні, учені вважали так раніше. Самі по собі релятивістські струмені, або джети, — це струмені плазми, що вириваються з центру об'єктів. У нейтронних зірок, як правило, спостерігається два джети, направлені в протилежні сторони. Іноді нейтронні зірки виявляються поруч із зірками і "перетягують" з них речовину, а джети, що летять через неї на близькій до світла швидкості, створюють вибухи, що виглядає вражаюче. Крім того, це дозволяє ідентифікувати не надто потужні релятивістські струмені. Саме так вдалося побачити джет у Swift J0243.6+6124 (компонент подвійної системи із зіркою-донором).

"Магнітне поле нейтронної зірки, яку ми вивчали, приблизно в 10 трильйонів разів більше, ніж у Сонця, тож ми вперше спостерігали джет, який йде від нейтронної зірки з дуже сильним магнітним полем", — говорить один з авторів дослідження.

Відкриття відіграє важливу роль у розумінні того, як формуються релятивістські струмені, які поки не так добре вивчені.

Раніше повідомлялося, що NASA готується до пошуків інших розумних цивілізацій й оголосило, як саме буде це робити. Суть нових пошуків у відстеженні технологічних слідів.