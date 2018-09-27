У NASA оголосили про новий план з пошуку інопланетян

Вчені збираються шукати інші цивілізації за допомогою відстеження технологічних слідів.

NASA готується до пошуків інших розумних цивілізацій і оголосила, як саме будуть це робити. Суть нових пошуків у відстеженні технологічних слідів.

Як пише Newsweek, йдеться про сигнали від технологій, які надходять з інших точок галактики, а не з Землі. Людство як розумний вид відправило за свою історію багато різних сигналів у космос з дня першої радіотрансляції більш ніж 100 років тому. Якби будь-яка інша цивілізація у всесвіті наштовхнулася б на ці сигнали, вона б змогла визначити нашу присутність у всесвіті. Тому це хороша причина, щоб почати шукати ознаки існування позаземного розумного життя за слідами від інопланетних технологій.

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У галактиці Чумацький шлях близько 40 мільярдів планет завбільшки з Землю розташовані у так званій придатній для життя зоні, тобто на достатній відстані від зірки, щоб на поверхні не було надто спекотно чи надто холодно, а вода могла існувати у рідкому стані. І Чумацький шлях теж лише одна зі 100 мільярдів галактик у всесвіті. Тому важко уявити, щоб Земля була єдиною планетою, на якій змогла з’явитися розумна форма життя. Однак, завдання знайти інші цивілізації зіштовхується з проблемами, які NASA тепер сподівається вирішити.

За підтримки Конгресу США космічна агенція збирається провести конференцію на тему створення «найбільш перспективних напрямків досліджень» з метою виявити розвинені позаземні форми життя. Це допоможе скерувати інвестиції у майбутньому, а також налагодити партнерську співпрацю з приватними компаніями у цих зусиллях.

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Технологічні сліди, пошуками яких будуть займатися вчені, матимуть здебільшого вигляд комунікаційних сигналів: радіо- чи лазерного випромінювання, наприклад. Впродовж останніх років було кілька відкриттів, які викликали загальне захоплення. Одним з них було виявлення коротких радіосигналів, які надходили з глибокого космосу і чиє джерело встановити не вдалося. Зацікавлення зросло ще більше, коли виявилося, що один з цих сигналів повторюється.

Інше дивовижне явище – це виявлена загадка зорі KIC 8462852, яку також називають «позаземна мегаструктура» біля зірки. Спостерігачі вказали на дивну заглибину у світлі зірки, що може вказувати на якусь велетенську структуру, яка проходить повз неї. Одним з пояснень стало припущення, що інша цивілізація збудувала велетенську станцію, щоб викачувати енергію із зірки. Вчені ж майже точно впевнені, що прибульці тут ні до чого. Але захоплення такими знахідками вказує на інтерес людей до виявлення позаземних цивілізацій.