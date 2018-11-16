Цукерберг заборонив співробітникам Facebook користуватися iPhone

До цього призвела критика соцмережі главою Apple Тімом Куком.

Засновник Facebook Марк Цукерберг заборонив співробітникам користуватися смартфонами на базі Apple після конфлікту з керівником компанії.

Про це повідомляє Mashable з посиланням на дані The NYT.

Відзначається, що до цього призвела критика соцмережі главою Apple Тімом Куком.

Генеральний директор Apple неодноразово критично висловлювався на адресу Facebook.

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У жовтні на міжнародній конференції він звинуватив соціальну мережу в "стеження" за своїми користувачами заради прибутку.

За даними видання, це вивело Цукерберга з себе і в якості відповіді він заборонив співробітникам компанії використовувати продукцію Apple, в тому числі айфони.

У Facebook поки не коментують інформацію про заборону.