Цукерберг заборонив співробітникам Facebook користуватися iPhone
02:24, 16 листопада 2018Наука та IT
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До цього призвела критика соцмережі главою Apple Тімом Куком.
Марк Цукерберг / REUTERS
Засновник Facebook Марк Цукерберг заборонив співробітникам користуватися смартфонами на базі Apple після конфлікту з керівником компанії.
Про це повідомляє Mashable з посиланням на дані The NYT.
Відзначається, що до цього призвела критика соцмережі главою Apple Тімом Куком.
Генеральний директор Apple неодноразово критично висловлювався на адресу Facebook.
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У жовтні на міжнародній конференції він звинуватив соціальну мережу в "стеження" за своїми користувачами заради прибутку.
За даними видання, це вивело Цукерберга з себе і в якості відповіді він заборонив співробітникам компанії використовувати продукцію Apple, в тому числі айфони.
У Facebook поки не коментують інформацію про заборону.
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