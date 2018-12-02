SpaceX знову перенесла запуск ракети Falcon 9 (відео)

Фахівцям потрібен час для додаткової перевірки двигуна другого ступеня.

Компанія SpaceX знову перенесла запуск ракети Falcon 9 з вантажем для місії Spaceflight SSO-A.

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Фахівцям потрібен час для додаткової перевірки двигуна другого ступеня. Пуск призначено на 3 грудня.

Standing down from tomorrow's launch attempt of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express to conduct of additional inspections of the second stage. Working toward a backup launch opportunity on December 3. — SpaceX (@SpaceX) 2 грудня 2018 р.

Falcon 9 повинна доставити на орбіту 64 супутники, що належать 17 країнам. Спочатку пуск повинен був бути здійснений з авіабази Ванденберг 28 листопада, але його відклали через погану погоду.