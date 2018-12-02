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SpaceX знову перенесла запуск ракети Falcon 9 (відео)

14:39, 02 грудня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

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Фахівцям потрібен час для додаткової перевірки двигуна другого ступеня. Пуск призначено на 3 грудня.

Falcon 9 повинна доставити на орбіту 64 супутники, що належать 17 країнам. Спочатку пуск повинен був бути здійснений з авіабази Ванденберг 28 листопада, але його відклали через погану погоду.

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Теги: #SpaceX#Falcon 9#запуск