За рік у світі було продано більше мільярда смартфонів

На смартфони прийшлося дві третини продажів мобільних пристроїв зв'язку, пишуть Ведомости.

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В IV кварталі Apple посіла перше місце за кількістю проданих смартфонів Samsung відкотився на друге місце.

Але за показниками за рік південнокорейська компанія залишилася лідером з продажу мобільних пристроїв, її частка на ринку становила 24,7%, частка Apple - 15,4%.