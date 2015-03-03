За рік у світі було продано більше мільярда смартфонів
15:18, 03 березня 2015Наука та IT
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Світові продажі смартфонів у 2014 р. вперше перевищили мільярд одиниць: в 2014 р. вони зросли на 28,4% - до 1,2 млрд штук, повідомила дослідницька компанія Gartner.
Лідери продажів - Apple і Samsung / УНІАН
На смартфони прийшлося дві третини продажів мобільних пристроїв зв'язку, пишуть Ведомости.
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В IV кварталі Apple посіла перше місце за кількістю проданих смартфонів Samsung відкотився на друге місце.
Але за показниками за рік південнокорейська компанія залишилася лідером з продажу мобільних пристроїв, її частка на ринку становила 24,7%, частка Apple - 15,4%.
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