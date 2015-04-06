Течія Гольфстріму послабилася: Європі загрожує похолодання

Через це сповільнюється Гольфстрім, який несе теплі води Атлантики на північ Європи, забезпечуючи тим самим м'який клімат у прибережних країнах, пише Наша Планета.

Через підвищення температури повітря в останні 20 років танення льодів стрімко прискорюється. Зараз в Гренландії набагато тепліше - приблизно так само, як було 860 років тому під час Середньовічного теплого періоду. Таким чином, до кінця XX століття швидкість течії сповільнилася мало не на 20 відсотків.

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Міжнародна група геологів, океанологів і метеорологів з Потсдамського інституту досліджень впливу на зміну клімату (Німеччина), вважає, що це може загрожувати похолоданням в Європі і підвищенням рівня моря в Америці. Однак провідний автор дослідження застерігає від панічних висновків. За його словами, у найближчі двадцять років Європа точно не замерзне. Неоднорідна температура і солоність води в океані ведуть до перепадів щільності водних потоків. Їх зміна надто тривалий процес, який жителі Європи відчують ще не скоро.