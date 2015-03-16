Роскосмос і NASA підпишуть контракт про доставку астронавтів на МКС "Союзами"

"Роскосмос та НАСА підписали угоду про доставку космонавтів на борт МКС на 2017 рік. Підписання аналогічного договору на 2018 рік планується восени поточного року", - повідомили в космічному агентстві.

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Раніше повідомлялося про плани американців закупити для польотів астронавтів на МКС в 2018 році шість місць на "Союзах", пише ТАСС.

Як наголошується в повідомленні НАСА, розміщеному на сайті американських державних закупівель, агентство має намір укласти відповідний контракт з Рокосмосом, який також забезпечить повернення екіпажів на Землю навесні 2019 року.

Зараз міжнародні екіпажі потрапляють на МКС тільки російськими "Союзами", причому контракт між НАСА і Роскосмосом розрахований до кінця 2017 року. За даними американських ЗМІ, одне місце на борту російського корабля обходиться Сполученим Штатам в 76 млн доларів.