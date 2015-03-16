Роскосмос і NASA підпишуть контракт про доставку астронавтів на МКС "Союзами"
Роскосмос і НАСА планують восени підписати контракт з доставки американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію, на борту кораблів "Союз", повідомили в прес - службі російського космічного агентства.
"Роскосмос та НАСА підписали угоду про доставку космонавтів на борт МКС на 2017 рік. Підписання аналогічного договору на 2018 рік планується восени поточного року", - повідомили в космічному агентстві.
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Раніше повідомлялося про плани американців закупити для польотів астронавтів на МКС в 2018 році шість місць на "Союзах", пише ТАСС.
Як наголошується в повідомленні НАСА, розміщеному на сайті американських державних закупівель, агентство має намір укласти відповідний контракт з Рокосмосом, який також забезпечить повернення екіпажів на Землю навесні 2019 року.
Зараз міжнародні екіпажі потрапляють на МКС тільки російськими "Союзами", причому контракт між НАСА і Роскосмосом розрахований до кінця 2017 року. За даними американських ЗМІ, одне місце на борту російського корабля обходиться Сполученим Штатам в 76 млн доларів.