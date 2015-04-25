Проект "Миротворець" припинив роботу "в поточному форматі"
21:52, 25 квітня 2015Наука та IT
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Проект "Миротворець", що займався збором особистих даних терористів і сепаратистів, оголосив про припинення роботи.
Сайт зараз недоступний
Про це повідомляється у Твіттері проекту.
"Центр "Миротворець" припиняє свою діяльність в поточному форматі. Заява директора Центру. Подробиці згодом", - сказано в повідомленні.
Читайте такожГеращенко: на сайті по збору даних про терористів оброблені дані про 9 тисяч бойовиківПеред цим учасники проекту заявили, що директор центру й адміністратори сайту були викликані на допит в СБУ.
Сайт "Миротворець" наразі недоступний.
Проросійські сили звинувачують учасників проекту в розголошенні персональних даних вбитих у Києві Олеся Бузини та Олега Калашникова напередодні вбивства.
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