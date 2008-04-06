Ющенко під час візиту передасть Єгиптові керування супутником

У рамках візиту президента України Віктора Ющенка 9-10 квітня до Єгипту планується провести церемонію передачі управління супутником EgyptSat-1 від українських фахівців єгипетським. Про це Росбізнесконсалтингу повідомили в Національному космічному агентстві.

Поки що на наземній станції в Єгипті основну роботу виконують співробітники з України, яких дублюють їх єгипетські колеги. Але з 31 березня єгиптяни вже провели самостійно п`ять сеансів зв`язку з супутником. Надалі у разі виникнення складнощів на єгипетській станції біля міста Порт-Саїд, Україна зможе протягом двох годин відновити управління апаратом за допомогою технічних засобів у Євпаторії.

Космічний апарат EgyptSat-1 виготовлено в Україні і виведено в космос українською ракетою-носієм 17 квітня 2007 р.