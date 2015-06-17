Пентагон розробляє перший у світі літальний апарат, що поєднує в собі технології мотоцикла та вертольота (відео)

Пентагон спільно з компанією Malloy Aeronautic розробляють революційний літальний апарат для військових під назвою Hoverbike, який представляє собою новий клас систем тактичної розвідки, пише DT.ua.

Інженери заявляють, що Hoverbike зможе вивести авіацію на новий рубіж. Дослідниками вже створена і протестована версія, яка має третину розміру літального апарату.

"Після випробувань зменшеної версії Hoverbike ми зрозуміли, що створили фантастичний безпілотник. Його продажу дозволять нам зібрати гроші на розробку пілотованої версії", - сказав винахідник Кріс Меллой.

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Розробники кажуть, що повнорозмірний Hoverbike можна буде використовувати і в якості персонального транспорту приміського сполучення. Вже існуючий прототип має потенційний запас ходу до 148 км або близько 45 хвилин польоту на повному баку.

Очікується, що даний літальний апарат буде коштувати більше 70 тисяч дол. Hoverbike є першим у світі літальним апаратом, який поєднує в собі технології мотоцикла і вертольота. Він дешевше, міцніше і простіше у використанні, порівняно з вертольотом.

Це абсолютно новий спосіб пересування повітрям. Hoverbike веде себе в повітрі як квадрокоптер, і здатний літати як з людиною "на борту", так і без нього, причому однаково безпечно.