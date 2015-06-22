NASA опублікувало зображення еволюції гігантської стрілки на Сонці

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на NASA.

Вперше цю стрілку з протуберанців, що представляють собою щільні конденсації відносно холодної, в порівнянні з сонячною короною, речовини, які піднімаються і утримуються над поверхнею Сонця магнітним полем, зафіксували 28 травня з допомогою Solar Dynamics Observatory NASA.

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17 червня вчені знову отримали зображення цієї стрілки, її обриси трохи розмилися, але вона так само добре помітна. "З'явилася ще одна нитка в лівому верхньому куті зображення праворуч", — наголошується в повідомленні NASA.

Раніше УНІАН повідомляв, що науковці намагаються створити систему раннього попередження про майбутні потужні викиди на Сонце, так званих корональних викидів маси.