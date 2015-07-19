Google може вийти на ринок надання послуг для дому

Google найняв більше 20 співробітників стартапу Homejoy, який спеціалізується на тому, що допомагає домоправителям і власникам будинків знайти фахівців, що надають послуги з прибирання і ремонту будинку, передає ZN.UA з посиланням на The Verge.

Поки компанія не робила жодних офіційних заяв, але ЗМІ повідомляють про те, що Google працює над створенням системи, яка допоможе місцевим прибиральникам, малярам, сантехнікам та іншим працівникам сфери домашнього господарства зв'язатися з власниками будинків.

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Фахівці Homejoy, яких найняв Google, належали до команди інженерів і розробників продукту, що може допомогти Google створити власний схожий сервіс.

Homejoy був запущений у 2012 році як сайт, розроблений для того, щоб допомогти власникам будинків знайти перевірених прибиральників, але незабаром він почав надавати й інші послуги із догляду за домом, наприклад, із пошуку ремонтних бригад.