Google отримав патент на натільну клавіатуру

Про це повідомляє Lenta.ru із посиланням на технологічний блог Quartz.

Креслення, які супроводжують патент, дають підставу припускати, що інженери Google придумали, як проектувати інформацію на долоню користувача. Йдеться про пристрій у формі окулярів: швидше за все, Google Glass.

Стало відомо, що патент передбачає кілька варіантів клавіатури: тільки цифри, щоб набрати телефонний номер, або повний набір символів у звичній Qwerty-розкладці, щоб набирати текст.

При цьому розмір проекції може змінюватися залежно від поверхні долоні. Також клавіатура буде підлаштовуватися під рухи руки для максимальної зручності користувача.

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Крім того, камера натільного пристрою навчиться розрізняти, яку руку користувач вибрав як дисплей, а якою набирає текст, щоб не виникло плутанини.

Як зазначають автори Quartz, цей винахід міг би вирішити проблему, яку поки не вирішили жодні одні окуляри доповненої реальності.

У свою чергу представник компанії Google в коментарі технолоблогу застеріг авторів Quartz від того, щоб робити висновки про розробку пристрою тільки на основі опублікованих патентів і зазначив, що команда, «сидячи над кресленнями», працює над проектом.