Відтепер у Gmail можна відправляти листи з таймером самознищення

Але спеціально для тих, кому мало відведених 30 секунд, компанія пропонує встановити розширення Chrom, яке отримало назву Dmail, повідомляє ZN.UA з посиланням на The Verge.

Це розширення дозволить відновити доступ до листа в будь-який момент після відправлення або навіть надіслати лист з таймером самознищення.

Ще однією примітною особливістю Dmail є те, що функції, які пропонуються розширенням, доступні навіть у тому випадку, якщо він не встановлений на комп'ютері одержувача.

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Це стало можливо завдяки тому, що Dmail насправді не видаляє листа зі скриньки одержувача, а просто зашифровує їхню доставку.

Якщо одержувач, у якого не встановлений Dmail, отримає такий лист, він відкриється в новому вікні (якщо Dmail встановлений, то лист просто відкриється в Gmail). І після того, як користувач відкриє, з'явиться повідомлення про те, що він незабаром буде знищений і надалі не буде доступний.

Як повідомляв УНІАН, компанія Google представила функцію скасування відправки листа у поштовому сервісі Gmail. Функція Скасувати надсилання Gmail, яка перебувала в розробці 6 років, може виявитися корисною в тих випадках, коли користувач вказав помилкового одержувача, забув додати необхідне вкладення або просто передумав надсилати електронний лист.