Відомі астрофізики і космологи з 13 країн світу приїхали до Одеси

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, в рамках конференції, яка триватиме по 22 серпня включно, відбудеться також регулярна школа «Астрономія на стику наук: астрофізика, космологія, гравітація, радіоастрономія і астробіологія».

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Організатор конференції - Одеський національний університет ім. Іллі Мечникова.

У конференції візьмуть участь майже 170 осіб з 13 країн світу: Єгипту, Індії, Італії, Казахстану, Молдови, Польщі, Росії, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії та України. Серед них - відомі вчені в астрофізиці та космології: представники Центру Альберта Ейнштейна (Швейцарія), Інституту космічних досліджень РАН і т. д.

Довідка УНІАН. Георгій Гамов (1904-1968) увійшов в історію науки трьома роботами нобелівського рівня: теорія альфа розпаду, теорія Гарячої Всесвіту і розшифрування генетичного коду. Його ім'я нерозривно пов'язане з Одесою. Саме в Одеському університеті визначилося коло його інтересів у заняттях теоретичною фізикою. Широко відомі роботи вченого з ядерної фізики, теорії еволюції зірок. Він був любителем наукових імпровізацій і блискучим організатором мозкових штурмів найскладніших проблем.