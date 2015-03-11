Вчені припустили, що Чумацький Шлях може бути більшим в півтора рази

Результати їх досліджень повинні бути опубліковані в Astrophysical Journal, а коротко про них повідомляє Discovery News. Про це повідомляє Lenta.ru.

До такого висновку вчені прийшли, розглянувши за допомогою Sloan Digital Sky Кільце Єдинорога - кільцеподібний ланцюжок із зірок, який оточує Чумацький Шлях. В даний час вважається, що він утворився в результаті тяжіння Галактикою матерії з гіпотетичної Карликової галактики у Великому Псі.

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Якщо спостереження вчених підтвердяться, то поперечні розміри Чумацького Шляху збільшаться зі ста тисяч світлових років до 150 тисяч. Саме Кільце Єдинорога починається приблизно з 65 мільйонів світлових років від центру Галактики і простягається до 200 мільйонів світлових років від неї. Воно містить зоряну матерію на приблизно сто мільйонів сонячних мас.

Тепер вчені вважають, що незвичайна структура Кільця Єдинорога обумовлена гравітаційним впливом матерії поза Чумацького Шляху, наприклад карликових галактик. Геометрія кільця свідчить про наявність обурення, яке присутнє також в хмарах міжзоряних газу і пилу.