Samsung запустив конкурента Apple на ринку платіжних систем

Для розрахунку за товари клієнтам досить прикласти гаджет до зчитувального пристрою на касі магазину, повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News. У числі смартфонів, що мають нову функцію, - Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+ або Galaxy Note 5. Додаткова ключова умова - прив'язана до сервісу платіжна картка повинна бути видана банком, що підтримує Samsung Pay.

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На відміну від Google Wallet, отримати доступ до послуги можна навіть при поставленому на запобіжне блокування і вимкненому екрані телефону. Досить провести по ньому знизу вгору, щоб активувати Samsung Pay. Після цього користувачеві пропонують вибрати кредитну картку та підтвердити свою особу, ввівши пін-код або відсканувавши відбиток пальця. Потім протягом 15 секунд потрібно піднести телефон близько до платіжного терміналу, щоб завершити розрахунок.

Сервіс сумісний з терміналами, обладнаними NFC-зчитувачем, а також моделями, які працюють з картками з магнітною смугою.

Очікується, що з 28 вересня скористатися Samsung Pay також зможуть жителі США. Найближчим часом до зони охоплення сервісу обіцяють приєднати Великобританію, Іспанію і Китай.

Конкурентом Samsung виступить сервіс Apple Pay, запущений в 2014 році і поки доступний тільки жителям США і Великобританії. Схожий сервіс під назвою Android Pay також готує для смартфонів компанія Google.