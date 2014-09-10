Apple презентувала платіжну систему Apple Pay

Передача платіжної інформації на термінали здійснюється за рахунок бездротової технології NFC, а датчик розташований у верхній частині телефону, повідомляє ukrainianiphone.com.

Щоб додати кредитну карту Apple Pay достатньо сфотографувати її. Можна також використовувати карту, яка вже прив'язана до вашого Apple ID. Номер картки не передається продавцеві, а використовується одноразовий номер платежу і "динамічний пароль безпеки". А якщо ваш iPhone 6 Plus (або будь-який інший) вкрали або він загубився, ви можете видалити всю платіжну інформацію за допомогою сервісу Find my iPhone.

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Найголовніше: Apple не зберігає дані вашої картки, не знає де, коли і скільки грошей ви витратили. Більше того, продавець ніяк не може отримати дані вашої картки.

Apple Pay працює з Amex, MasterCard і Visa. Ще з платіжною системою Apple працюють 6 великих банків США.

Україна, наскільки це було зрозуміло з презентації, поки що не підключена.