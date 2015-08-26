Китайський експерт розповів про особливості нового iPhone

За словами оператора китайської компанії China Telecom, нові гаджети будуть мати функцію Fource Touch, що розпізнає силу натискання для розширення можливостей по управлінню системою. Компанія нібито хоче першою заявити про реалізацію цієї технології в смартфонах, але на ринку вже є ZTE Axon Mini і Huawei Mate S, дисплеї яких здатні розпізнавати ступені натискання, повідомляє iPhones.ru.

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Експерт підтвердив, що оперативна пам'ять пристрою буде збільшена вдвічі - до 2 гігабайт. Так само на iPhone 6S буде встановлена більш потужна камера з 12-мегапіксельним модулем.

Покращиться і процесор пристрою Apple A9.

Раніше УНІАН повідомляв, що з жовтня компанія Apple почне масове виробництво нового iPad Pro. Діагональ дисплея знаходиться в межах між 12,3 і 12,9 дюймами. Пристрій має ідентифікатор «iPad6,8». Розширення екрану передбачуваного iPad Pro становить 2732×2048 пікселів. У звітах фахівців з AppSee вказані дані про запуск програм з App Store на цьому пристрої.

Презентація iPhone 6S і iPhone 6S Plus запланована на 9 вересня.