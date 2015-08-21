Стало відомо, коли Apple випустить новий IPad з високою роздільною здатністю і Force Touch

Діагональ дісплея знаходиться в межах між 12,3 і 12,9 дюймами. Пристрій має ідентифікатор «iPad6,8». Розширення екрану передбачуваного iPad Pro становить 2732×2048 пікселів. У звітах фахівців з AppSee вказані дані про запуск програм з App Store на цьому пристрої.

Крім цього, була знайдена інформація про роботу iPhone 6s і iPhone 6s Plus.

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Якщо знайдена інформація підтвердиться, то розширення iPad Pro буде відповідати щільності 263 точки на дюйм. Інформація про високу роздільну здатність підтверджується виявленою в коді iOS 9 клавіатурою з масштабуванням для великих екранів.

За даними KGI Securities масове виробництво iPad Pro почнеться в жовтні. Пристрій отримає розпізнавача сили тиску на дисплей, що підтримує спеціальний стилус Force Touch». Новинку представлять цієї осені, але її поява на презентації 9 вересня разом з новими iPhone і Apple TV малоймовірно.

Раніше УНІАН повідомляв, що фірма Fiksu, що займається маркетингом мобільних додатків, помітила в інформаційній базі за липень дані про два раніше не згадуваних iPhone.

"Зі 150 смартфонів Apple 87 штук мають ідентифікатори iphone8.1, ще 67 штук позначені записом iphone8.2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередні моделі iPhone 6 і iPhone 6 Plus ідентифікуються як iphone7.2 і iphone7.1 відповідно. При цьому третій підпис для iPhone 6c відсутня. Теоретично, він повинен позначатися позначкою iphone7.3 або iphone7.4.