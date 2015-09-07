Стали відомі найбільш дохідні iOS-додатки за п'ять років

Згідно зі звітом, що надійшов у редакцію «Лента.ру», лідерство дісталося музичному стриминговому сервісу Pandora Radio. При цьому, на думку аналітиків, додаток зобов'язаний своїм фінансовим успіхом США, де він отримав більшу частину доходу.

Друге місце в рейтингу зайняв японський месенджер Line.

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Крім розважальних у топ-10 найприбутковіших додатків увійшли і сервіси для знайомств. Так, додаток для пошуку партнера Zooks, соцмережа знайомств Badoo і Grindr (орієнтований на секс-меншини) зайняли 3-е, 6-е і 9-е місця відповідно.

Додаток редагування текстів Pages, що розташуваdся на 4-му місці, виявиdся єдиним в десятці, який отримував прибуток тільки від платних завантажень, в той час як інші працюють по моделі freemium (сам продукт для скачування безкоштовний, однак присутні платні функції).

У рейтинг також потрапили музичний стрімінговий сервіс Spotify (5-е місце), Skype (7-е місце), офіційний додаток Головної ліги бейсболу MLB.com At Bat (8-е місце) і Line Play (10-е місце).

Крім того, були визначені і найпопулярніші iOS-додатки за п'ять років. За світовими завантаженнями перше місце зайняв Facebook з однойменною додатком соцмережі і власним месенджером. На його частку в рейтингу довелося більше всіх місць серед інших компаній: ще двома популярними продуктами соцмережі стали Instagram (4-е місце) і WhatsApp (6-е місце).

У Google і Apple — по два додатки в списку. YouTube зайняв 3-е місце, а картографічний сервіс Google Maps — 8-е. Додатками Apple, що ввійшли в рейтинг, виявилися програма з пошуку смартфона Find My iPhone і освітній сервіс iTunes U. Програмами інших компаній в десятці стали Twitter (9-е місце) і Skype (5-е місце).