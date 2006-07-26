Під час запуску ракети-носія “Дніпро” сталася аварія

26 липня біля опівночі на Байконурі під час запуску ракети-носія сталася аварія, передає РІА «Новости».

"На 86-й секунді сталося аварійне відключення двигунів ракети-носія "Дніпро" з 18 мікросупутниками", - повідомив РІА представник Центру управління польотами. За його словами, аварія сталася під час роботи другого ступеня ракети-носія.

Планувалося, що російська ракета-носій "Дніпро" виведе на орбіти всі 18 мікросупутників, зокрема, перший білоруський космічний апарат "БелКа", російський "Бауманец", а також декілька зарубіжних супутників.

Космічний апарат "БелКа" був призначений для дистанційного зондування землі. Вартість проекту становила близько 230 мільйонів рублів. Супутник повинен був працювати на орбіті не менше 5 років.

"Супутник "Бауманец" був створений на честь 175-річчя заснування старого технічного вузу Росії, це спільний проект Університету і ФГУП "НВО машинобудування”. Передбачалося провести на борту "Бауманця" кілька експериментів. Це був перший студентський космічний апарат, призначений для вирішення практичних наукових завдань.

При аварійному запуску ракети-носія з Байконуру ніхто не постраждав. За словами представника ЦУП, незважаючи на те, що аварійне відключення двигунів і подальше падіння ракети-носія відбулося на першому етапі запуску, фрагменти ракети з супутниками впали далеко від стартової шахти. "Район падіння в даний час уточнюється, але, за попередніми даними, це пустинна місцевість в казахстанському степу", - сказали в ЦУП.

Комісія з розслідування причин аварії вже приступила до роботи.

За словами прес-секретаря «Роскосмосу» Ігоря ПАНАРІНА, аварія трапилася через півтори хвилини польоту після того, як відбулося аварійне припинення роботи двигуна першого ступеня.

"Район падіння ракети-носія приблизно визначений, для уточнення координат цього квадрата вже вилетіла авіація - вертольоти і літаки", - сказав І.ПАНАРІН.

У роботі комісії беруть участь всі керівники «Роскосмосу», які були присутні на старті, зокрема глава відомства Анатолій ПЕРМІНОВ.

За попередньою оцінкою фахівців, які були зроблені в перші хвилини після аварії, причиною аварії стало невідділення першого ступеня двигуна.

Під час запуску на Байконурі був присутній Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО. Як сказав прес-секретар «Роскосмосу», він мужньо сприйняв невдалий запуск першого білоруського супутника "БелКа". "Зрозумівши, що ракета-носій, що виводить на орбіту у тому числі і перший білоруський мікросупутник "БелКа", втрачена, Олександр ЛУКАШЕНКО не виявив ознак занепокоєння або хвилювання. Він стійко прийняв цей удар долі", - сказав І.ПАНАРІН, який у момент катастрофи перебував у залі, звідки велося спостереження за стартом.

За офіційними даними, вартість супутника для Білорусі становила 13 мільйонів доларів.

Президент Національної академії наук Білорусі зазначив, що супутник був застрахований як білоруськими страховими компаніями, так і зарубіжними. "Тому можна розраховувати, що будуть повернуті витрати на будівництво супутника", - сказав Михайло МЯСНІКОВИЧ.

"Ракета-носій "Дніпро" була створена на базі бойової міжконтинентальної балістичної ракети РС-20, що має унікальні характеристики.

У варіанті космічного носія "Дніпро" експлуатується з 1999 року. Ракета має стартову масу близько 250 тонн, довжину 34,3 метри, діаметр 3,0 метри і здатна вивести на орбіту заввишки 300-900 кілометрів космічний апарат або групу супутників різного призначення стартовою масою до 3,7 тонн.