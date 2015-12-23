NASA відклало запуск корабля Insight на Марс через технічні проблеми

Причина - порушення вакуумної оболонки навколо датчиків головного наукового інструменту апарату, повідомляє ТАСС з посиланням на NASA.

Запуск Insight, призначеного для вивчення геологічної структури Марсу, був запланований на 6 березня 2016 року. Для цього обрана база ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія). Основний прилад - сейсмометр (Seismic Experiment for Interior Structure - SEIS), розроблений фахівцями Національного центру космічних досліджень Франції (CNES).

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"Після ретельного вивчення ситуації співробітники NASA вирішили відкласти запуск Insight в березні 2016 року", - повідомило космічне відомство США. "Це рішення прийнято зважаючи на безуспішні спроби ліквідувати приплив повітря на ключовий компонент дослідного вантажу", - уточнили в NASA. Сейсмометр досі знаходиться у Франції, всупереч техніці безпеки повітря досі "просочується в вакуумну оболонку з сенсорними" датчиками приладу.

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17 грудня космічний апарат виробництва корпорації Lockheed Martin був доставлений з наукової лабораторії в штаті Колорадо на базу Ванденберг у Каліфорнії. На січень 2016 року була заплановане транспортування сейсмометра з Франції до США.

NASA розраховувало запустити апарат 30 березня майбутнього року і здійснити його спуск на поверхню Марса 28 вересня того ж року. Термін досліджень Червоної планети був обмежений 728 днями.

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Тепер цей графік доведеться істотно коригувати. Часове "вікно" для запусків на Марс відкривається раз на кожні два роки.