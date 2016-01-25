Кілька топ-менеджерів Twitter підуть з компанії - Reuters

Свої посади залишать голова медіа-відділу Кеті Джейкобс, директор з продуктів Кевін Вайль, а також керівник інженерно-технічного підрозділу Алекс Реттер, передає "Дождь" з посиланням на Reuters.

Компанію також можуть залишити керівник відеосервісу Vine Джейсон Тофф і топ-менеджер з розвитку бізнесу Яна Мессершмідт.

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Деякі співробітники прийняли рішення піти під тиском керівництва компанії, інші звільняться за власним бажанням, повідомило джерело агентства. При цьому воно не уточнило, за яких обставин топ-менеджери зробили вибір.

У понеділок, 25 січня, Twitter планує призначити нового директора з маркетингу. Найближчим часом компанія також представить декілька нових членів ради директорів, повідомило джерело.

Керівництво компанії не прокоментувало інформацію.