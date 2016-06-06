У "ВКонтакте" прокоментували "злам" бази користувачів: мова йде про дані за 2012 рік

У повідомленнях про продаж певним хакером бази даних користувачів соціальної мережі "ВКонтакте" мова йде про дані, які хакери збирали у 2011-2012 роках. Інформацію про злам у соцмережі відкидають. Про це з посиланням на прес-секретаря "ВКонтакте" Євгена Краснікова пише "РБК".

Читайте такожNASA розкрило таємницю "сутінкової зони" Плутона

"Зламу бази даних "ВКонтакте" не було, мова йде про стару базу логінів і паролів, яку шахраї збирали в період з 2011 по 2012 роки. Всім згаданим у ній користувачам дані для входу на сторінки змінювалися примусово", — розповів Красніков.

"У профілактичних цілях ми б хотіли ще нагадати користувачам "ВКонтакте" про неприпустимість встановлення неперевіреного ПО на свої пристрої, можливості вибрати двофакторну аутентифікацію в налаштуваннях облікового запису, а також застерегти їх від використання простих паролів, які легко підбираються", — додав Красніков.

Як повідомлялося раніше, база даних на більш ніж 100 мільйонів акаунтів соцмережі "ВКонтакте" була виставлена на продаж у даркнеті за один біткоін (близько 570 доларів).