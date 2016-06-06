У мережі з'явилися дані 100 мільйонів облікових записів "ВКонтакте" - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на видання Motherboard.

Зведення про базу даних з відомостями про користувачів «ВКонтакте» опублікував сайт LeakedSource, що займається моніторингом витоків. На продаж базу виставив хакер, який діє під ніком Peace.

За інформацією LeakedSource, база даних надана користувачем з ніком Tessa88. В кінці травня чоловік з таким же псевдонімом "злив" базу на 400 з гаком мільйонів акаунтів MySpace. Витік, як стверджує хакер Peace, стався між 2011 і 2013 роком, що пояснює відсутність прив'язки деяких акаунтів до телефону (раніше вона не була потрібна).

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Як повідомляє Motherboard, у базі міститься інформація про 100544934 облікових записів, включаючи імена, прізвища, email, номери телефонів і паролі користувачів. При перевірці 100 випадково вибраних записів у 92 випадках паролі від них виявилися актуальними, відзначає видання.

При цьому, за відомостями Motherboard, у хакерів є особисті дані ще 71 мільйона користувачів, які поки не виставлені на продаж.

Згідно аналізу LeakedSource, найпопулярнішим виявився пароль «123456» (709067 акаунтів). Серед інших поширених паролів — «QWERTY», «123123» і «QWERTYUIOP». Майже половина (41 мільйон) акаунтів мають прив'язку до електронною поштою Мейл.ру.