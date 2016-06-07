Вчені назвали великі келихи причиною алкоголізму

Причиною цього може бути ілюзія, що кількість спиртного менша, ніж є насправді, передає Lenta.ru. Недавній огляд наукових робіт, виконаний міжнародною організацією Cochrane Collaboration, показав, що розмір і обсяг посуду збільшує споживання продуктів харчування та безалкогольних напоїв. Однак подібний ефект не був продемонстрований для спиртного.

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Щоб перевірити, чи впливає на кількість випитого алкоголю розмір келихів, вчені повели дослідження в одному з магазинів спиртного в Кембриджі.

Магазин продає вино, розлите в келихах стандартним об'ємом в 300 мілілітрів. Одна порція напою становить 125 175 мл. Протягом 16 тижнів власники закладу змінювали розмір келихів раз в два тижні, чергуючи малий обсяг (250 мл), стандартний і великий (370 мл). Обсяг самого вина в келиху залишався колишнім.

Дослідники виявили, що щоденний обсяг купленого вина був приблизно на 9,4% вище, коли продавалося спиртне у великих келихах, ніж у стандартних. При цьому кількість продаваного алкоголю в малих келихах не відрізнялася від тієї, що подавалася в стандартному обсязі. Вчені пояснили це тим, що більший розмір посуду змінює візуальне сприйняття кількості вина, змушуючи людей думати, що вони п'ють менше звичайного.

Споживання алкоголю є одним з основних факторів ризику розвитку таких захворювань, як цукровий діабет другого типу, рак і порушення функцій печінки.