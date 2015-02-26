Пляшки віскі зможуть спілкуватися зі смартфонами любителів міцних напоїв

Найбільший в світі виробник алкогольної продукції, компанія Diageo, оснастить пляшки з віскі «розумними» етикетками, які зможуть спілкуватися зі смартфонами любителів міцних напоїв. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на CNBC.

Так звана «розумна пляшка» дозволить Diageo, що володіє такими брендами як Bell's, Johnnie Walker і J&B, відправляти вузько таргетовану рекламу, промо-матеріали та рецепти коктейлів прямо на смартфони споживачів. Технологію в дії покажуть на виставці Mobile World Congress, яка відбудеться у Барселоні з 2 по 5 березня 2015 року.

«Інформація, отримувана з допомогою сенсорів на пляшці, в поєднанні з часом і місцем дії, дозволить нам пропонувати споживачам щось унікальне», - заявив віце-президент з цифрових інновацій компанії Diageo.

Читайте такожВчені з'ясували, що YouTube розвиває у глядачів несерйозне ставлення до алкоголю

Сенсори, виробництвом яких зайнялася норвезька компанія ThinFilm, поки планується розміщувати на етикетках Johnnie Walker Blue Label. Додатково повідомляється, що подорожчання і без того недешевого віскі вдасться уникнути.

Щоб отримати рекламне повідомлення від Diageo, споживачам доведеться відсканувати етикетку. Розташовані на ній датчики допоможуть визначити, наскільки пляшка повна, і в залежності від наповненості та місця дії додаток на смартфоні порекомендує рецепт коктейлю. У компанії також відзначають, що забезпечені датчиками етикетки допоможуть визначити справжність пляшки.

Згодом планується, що смартфон зможе повідомляти споживачів про ступінь наповненості пляшки і стане попереджати, коли час замовляти наступну. «Визначення кількості віскі, яке залишається в пляшці, - наш наступний крок в реалізації проекту», - повідомив генеральний директор ThinFilm.

Точну дату випуску першої партії пляшок з датчиками в Diageo поки не повідомляють. Але в інтерв'ю CNBC представники компанії підтвердили, що вже ведуться переговори про спеціальні заходи, присвячені запуску нового продукту.