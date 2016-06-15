Комп'ютерний збій знищив дані про розслідування ВПС США з 2004 року

Як передає N+1, це все розслідування, проведені військовими з 2004 року. Що саме стало причиною збою, поки не встановлено. Компанія Lockheed Martin, що обслуговує базу даних американських ВПС, оголосила, що поки не може сказати, чи вдасться відновити втрачену інформацію.

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За даними ВПС США, Lockheed Martin, на серверах якої стався збій, протягом двох тижнів намагалася відновити втрачені дані, але безуспішно. Військові планують залучити фахівців з кібербезпеки з Пентагону і приватних компаній. Крім того, проводиться розслідування, яке має встановити причини збою.

В даний час фахівці ВПС США не розглядають версію, що збій був чиїмось злим умислом. Інші подробиці не розкриваються. У втрачених записах містилася інформація абсолютно про всі розслідування ВПС США, починаючи з конфліктів між цивільними працівниками і закінчуючи випадками шахрайства та крадіжок.