Microsoft вийшла на ринок марихуани в США

IT-корпорація уклала партнерську угоду з Kind Financial - компанією, яка створює програмне забезпечення для агенцій, що займаються контролем за виробництвом та розповсюдженням коноплі - як легального, так і нелегального, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Більшість штатів у США легалізували використання марихуани в медичних цілях, однак федеральне законодавство досі забороняє це.

Суперечності різних законів та підзаконних актів заважають цьому бізнесу розвиватися.

Кілька європейських країн допускають використання канабісу в медичних цілях. Так, уряд Німеччини нещодавно схвалив законопроект, який дозволяє важкохворим людям отримувати марихуану за рецептом лікаря.