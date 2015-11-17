Терористи ІД вживають наркотики для притуплення відчуття страху - ЗМІ

Терористичні групи "Ісламська держава" і "Аль-Нусра" використовують цю речовину для притуплення відчуття страху в своїх бойовиків, повідомляє Liberation.fr.

"28 червня, Сейфеддін Резгуі відкрив вогонь на пляжі туристичного готелю в Тунісі. Внаслідок цього теракту він убив і поранив більше 70 осіб, перш ніж його ліквідувала поліція. За даними Daily Mail, розтин показав, що терорист перебував під дією наркотику, "ідентичного тому, який зазвичай використовують бойовики "Ісламського держави" перед вчиненням терактів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це терористичне угруповання виробляє та використовує каптагон в якості стимулятора для більшості своїх бойовиків, які вживають його безпосередньо перед боєм.

Основним ефектом від прийому каптагона є виняткова безстрашність та витривалість. Психіатр Рамзі Хаддад зазначає, що це викликає "своєрідну ейфорію".

"Ви не спите, ви не їсте, але ви сповнені енергії", - сказав він.

Саме це змусило "Ісламську державу" зупинити свій вибір на даному препараті.

У статті зазначають, що каптагон виробляють з фенетиліна, молекули амфетаміну, іноді змішуючи його з кофеїном. Ця суміш стимулює допамін та покращує концентрацію уваги після прийому, повідомляє ліванський психіатр Елі Шедід виданню L'Orient-Le Jour. Спочатку каптагон використовувався в якості засобу від нарколепсії та гіперактивності, доки в 1980-х роках його не заборонили у низці країн як ліки, що викликають звикання.

З 2011 року виробництво каптагона перенесли з Лівану на територію Сирії. На даний момент в Сирії виробляється левова частка цієї речовини, зазначив офіційний представник ліванського відділу з контролю над наркотиками. Після виробництва наркотик зазвичай доставляють з Сирії до Лівану та Йорданії човном або автомобілем.

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За даними Всесвітньої митної організації (ВМО), останнім часом у країнах Аравійського півострова значно збільшилася кількість вилучених таблеток: більше 11 тонн каптагона протягом 2013 року, проти 4 тонн роком раніше. За ціни від 5 до 20 доларів за таблетку, каптагон став потужним джерелом фінансування тероризму.