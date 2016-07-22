Сноуден розробляє чохол для смартфона, який здатний захистити від стеження

Про це повідомляє "Гордон" з посиланням на CNN.

"Журналісти на передовій є об'єктом високої цінності, і вороги не пошкодують засобів, щоб змусити їх замовкнути. На жаль, журналісти можуть бути віддані своїм власним смартфонам, які є важливим інструментом для спілкування із зовнішнім світом", - заявив Сноуден.

Він каже, що розробляє чохол для iPhone 6 як захист не тільки для журналістів, але й для правозахисників. Технологія також може бути використана тими, хто не хоче, щоб за ним стежили.

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Колишній співробітник ЦРУ працює над проектом разом з Ендрю Хуанг, американським хакером, який зараз проживає в Сінгапурі. Про свою розробку пара заявила в телеконференції, організованою медіалабораторією Технологічного університету Массачусетсу (США).

Очікується, що прототип чохла буде представлений наступного року. "Проект здійснюється в основному за рахунок зусиль добровольців, бо бюджет мізерний", – заявили творці інноваційного гаджета.

Нагадаємо, екс-співробітник ЦРУ Сноуден в червні 2013 року передав газетам Washington Post і Guardian секретні матеріали про програми стеження спецслужб США і Великобританії в інтернеті. Потім він вилетів у Гонконг, а звідти - до Москви.