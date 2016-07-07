"Чорний день для Росії": Сноуден розкритикував підписаний Путіним скандальний "антитерористичний пакет"

За словами Сноудена, "Путін підписав репресивний закон, який не тільки порушує права людини, але й суперечить здоровому глузду", повідомляє РБК.

Американець підкреслив, що крім політичних і конституціональних наслідків "закон Ярової" є ще і податком на інтернет вартістю понад $33 млрд.

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"Мене запитують, чи не боюся я розплати за свою критику. Побоююся. Але це не заважало мені критикувати Білий дім, і я не припиню свою критику і тут", — написав Сноуден.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Путін підписав пакет законопроектів, які посилять відповідальність за "злочини терористичного і екстремістського характеру",