У Мексиці народилася перша у світі дитина "від трьох батьків"
18:49, 27 вересня 2016Наука та IT
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У Мексиці успішно провели унікальну операцію зі штучного запліднення, в результаті якої з'явилася дитина "від трьох батьків".
Ядро пересадили в яйцеклітину іншої жінки / Фото Erik van Rosmalen via Flickr.com
Про це пише Слон з посиланням на New Scientist.
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Для зачаття ембріологи вилучили ядро яйцеклітини матері, яка страждає рідкісним спадковим захворюванням – синдромом Лея.
Це ядро пересадили в яйцеклітину іншої жінки, а потім запліднили її і перенесли ембріон назад в організм матері.
Відзначається, що дитина народилася ще 6 квітня 2016 року. Як повідомляють лікарі, вона не успадкувала генетичні захворювання своїх батьків.
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