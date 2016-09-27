У Мексиці народилася перша у світі дитина "від трьох батьків"

18:49, 27 вересня 2016
Наука та IT
3675 0

У Мексиці успішно провели унікальну операцію зі штучного запліднення, в результаті якої з'явилася дитина "від трьох батьків".

Фото Erik van Rosmalen via Flickr.com

Про це пише Слон з посиланням на New Scientist.

Читайте такожВ Індонезії "найтовстішу в світі" дитину посадили на екстрену дієту

Для зачаття ембріологи вилучили ядро яйцеклітини матері, яка страждає рідкісним спадковим захворюванням – синдромом Лея.

Це ядро пересадили в яйцеклітину іншої жінки, а потім запліднили її і перенесли ембріон назад в організм матері.

Відзначається, що дитина народилася ще 6 квітня 2016 року. Як повідомляють лікарі, вона не успадкувала генетичні захворювання своїх батьків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter