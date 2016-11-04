Після історії з Note 7 Samsung відкличе ще 3 мільйони пральних машин
У компанії Samsung Electronics, якій вже довелося відкликати свої флагманські смартфони Note 7, з'явилися проблеми з пральними машинами.
Виробник оголосив про відкликання із США 2,8 мільйона пральних машин з вертикальним завантаженням. Про це повідомляє CNBC.
Кришка машинки може несподівано відкритись під час прання. Південнокорейський виробник вже отримав 9 повідомлень про травми, серед яких перелом щелепи, забій плеча і інші пов'язані з падіннями травми.
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Компанія отримала 733 повідомлення про зайвої вібрації або від'єднанні кришки пральних машин.
Відкликані будуть 34 моделі пральних машин з вертикальним завантаженням, вироблені між березнем 2011 року і листопадом 2016 року вартістю $450-$1,500.
Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Samsung призупинила продажі своєї нової моделі смартфонів Galaxy Note 7, яка вийшла на ринок у серпні. Крім того, компанія повідомила про відкликання 2,5 млн раніше проданих пристроїв. Причиною стали випадки загоряння при зарядці акумуляторів. Всього було виявлено 35 смартфонів з несправністю акумулятора.