Після історії з Note 7 Samsung відкличе ще 3 мільйони пральних машин

Виробник оголосив про відкликання із США 2,8 мільйона пральних машин з вертикальним завантаженням. Про це повідомляє CNBC.

Кришка машинки може несподівано відкритись під час прання. Південнокорейський виробник вже отримав 9 повідомлень про травми, серед яких перелом щелепи, забій плеча і інші пов'язані з падіннями травми.

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Компанія отримала 733 повідомлення про зайвої вібрації або від'єднанні кришки пральних машин.

Відкликані будуть 34 моделі пральних машин з вертикальним завантаженням, вироблені між березнем 2011 року і листопадом 2016 року вартістю $450-$1,500.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Samsung призупинила продажі своєї нової моделі смартфонів Galaxy Note 7, яка вийшла на ринок у серпні. Крім того, компанія повідомила про відкликання 2,5 млн раніше проданих пристроїв. Причиною стали випадки загоряння при зарядці акумуляторів. Всього було виявлено 35 смартфонів з несправністю акумулятора.