Заблокований кіберполіцією онлайн-кінотеатр FS.to обіцяє відновити роботу за тиждень

Про це повідомляється на офіційній сторінці онлайн-кінотеатру у Вконтакте.

«Кіберполіція вилучила сервера тільки на території України. Але ще в далекому 2013 році, ми розмістили деякі сервера і на острові Тонга. Зараз же частина команди полетіла ще в одну країну для розміщення інших серверів, щоб відновити роботу сайту. Нам потрібно 3-7 днів для відновлення сервісу», - повідомили представники ресурсу.

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Також вони додали, що у їхній справі вже працює два адвоката, які розглядають пред'явлені звинувачення команді FS.to і зокрема ресурсу FS.to.

«Обіцяють розібратися і надати нам допомогу у вирішенні проблеми, яка сталася», - підсумували представники.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня кіберполіція вилучила сервери одного з найбільших онлайн-кінотеатрів FS.to.

У поліції зазначають, що за час роботи ресурсу правовласникам було завдано збитків на кілька мільйонів гривень.

«Аудиторія сайтів сягала мільйона користувачів. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення авторського і суміжних прав», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже вилучили обладнання, яке використовувалось для організації діяльності їх технічної інфраструктури. Проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, дата-центрах, помешканнях фігурантів кримінального провадження та зібрано додаткові докази протиправної діяльності веб-ресурсів.