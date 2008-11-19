Іран заблокував доступ до п'яти мільйонів сайтів

Влада Ірану заблокувала доступ до більш як п`яти мільйонів сайтів, зміст яких було розцінено як аморальний і антигромадський, передає AFP. У повідомленні не уточнюється, чи було це блокування одноразовим, чи влада підрахувала кількість заблокованих за певний період ресурсів.

До числа заблокованих сайтів потрапила соціальна мережа Facebook, а також відеохостинг YouTube. Крім того, перекрито доступ до новинних сайтів.

Радник генерального прокурора Ірану Абдолсамад Хорам АБАДІ заявив, що "вороги" через Інтернет здійснюють нападки на релігійну самосвідомість іранців. Він уточнив, що Інтернет завдає соціальної, політичної, економічної і моральної шкоди, і додав, що суспільна шкода від мережі значно більша, ніж, наприклад, від супутникового телебачення.

В Ірані налічується 21 мільйон користувачів Інтернету, повідомляє Лента.ру. Країна входить до числа двадцяти з найбільшою кількістю користувачів мережі.

Іранське керівництво обмежує доступ до інтернет-ресурсів вже кілька років. У 2006 році було закрито доступ до сайту ВВС News на фарсі, вводилися обмеження на швидкість з`єднання. У 2007 році Іран помилково заблокував навіть найбільшого пошуковця світу Google.