Злощасні Galaxy Note 7 відключать назавжди

Про це повідомляє РБК з посиланням на NBC.

За даними телеканалу, оновлення заблокує можливість зарядки телефону, а також підключення до мобільних мереж. Це повністю позбавить смартфони «здатності функціонувати як мобільний пристрій», повідомили в компанії. Програмне забезпечення буде надіслано на телефони 19 грудня.

Читайте такожЕксперти пояснили, чому вибухають Samsung Note 7

На початку вересня Samsung звернулася до власників смартфонів Galaxy Note 7 з рекомендацією виключити і як можна швидше обміняти свої пристрої, оскільки існує загроза їх перегріву і загоряння. Причиною компанія назвала дефект акумуляторів, вироблених одним з постачальників. Однак на початку жовтня Samsung відновила продажі пристрою в Південній Кореї. Після того, як телефон з нової партії вибухнув в руках власника, компанія заявила про тимчасове припинення виробництва Galaxy Note 7