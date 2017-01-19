Google купила у Twitter сервіс для розробки мобільних додатків

Про це повідомляється на сайті Fabric, передає РБК.

Із заяви компанії випливає, що угоду про купівлю вже підписано.

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Команда Fabric приєднається до підрозділу Firebase, яке також займається створенням інструментів для мобільних розробників.

У повідомленні зазначається, що об'єднання компаній дозволить їм розробити мобільні платформи з «унікальними можливостями».

Компанія Twitter запустила Fabric в 2014 році. З тих пір число розробників, які використовують сервіс, досягло 580 тис.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Twitter припиняє роботу свого відеосервісу Vine, в якому можна було ділитися короткими відео.