Конгрес США затвердив місію NASA на Марс

Також був прийнятий бюджет агентства на 2017-й фінансовий рік (він почнеться в квітні - УНІАН.) - 19,5 млрд доларів, передає Space News.

Так, у 5-річному плані передбачається продовження робіт з підготовки висадки астронавтів на Марс, наміченої на 2030-і роки. Водночас проект з транспортування фрагмента астероїда на орбіту навколо Місяця пропонується згорнути.

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Крім того, у разі затримок запуску пілотованих апаратів Dragon V2 і Starliner планують задіяти корабель Orion.

Раніше УНІАН повідомляв, що вже в кінці цього десятиліття китайська влада планує відправити на Марс свій перший зонд. Згідно з оприлюдненими планами розвитку космічної галузі, Китай буде освоювати технології виведення апаратів на орбіту і посадку космічних апаратів.