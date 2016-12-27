Китай планує відправити перший зонд на Марс в 2020 році

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Китай вже запустив свою другу експериментальну космічну лабораторію і планує вивести постійну космічну станцію на орбіту до 2020 року.

Плани Пекіна щодо розвитку космічної програми включають також висадку першого зонда на зворотний бік Місяця і відправку апарату до Марса.

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Згідно з опублікованим документом, політ на Марс буде продовжуватися близько 10 місяців. Головною місією спускного апарату стане фотографування та моніторинг навколишнього середовища Червоної планети.

Крім того, зонд дозволить отримати нові дані про Юпітер.

17 жовтня цього року Китай запустив пілотований космічний корабель.

Космічна програма Китаю розвивається вже близько 50 років. У 1970 році КНР вперше запустила штучний супутник Землі.

15 жовтня 2003 року космонавт Ян Лівей здійснив перший в історії космічної програми Китаю пілотований політ у космос на кораблі "Шеньчжоу-5". 27 вересня 2008 року космонавт Чжай Чжиган вийшов у відкритий космос.

У 2013 році Китай успішно посадив луноход "Юйту" на поверхню супутника Землі.