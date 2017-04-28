ВКонтакте перезапустила музичний сервіс

ВКонтакте вперше за 10 років повністю оновила музичний розділ на всіх платформах. Тепер користувачі соціальної мережі можуть створювати власні плейлисти і ділитися ними, а також слухати і додавати до себе музичні добірки від друзів, спільнот, зірок і редакції ВКонтакте. Плейлисти можна відправляти через особисті повідомлення, публікувати в групі або на сторінці.

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Розширити музичний світогляд допоможе розумна система персональних рекомендацій, яка аналізує раніше прослухані пісні і підписки користувача. У спеціальному блоці буде виводитися творчість молодих музикантів — так вони зможуть знайти нових слухачів.

«ВКонтакте об'єднав людей з різноманітними музичними вподобаннями, дав їм можливість спілкуватися, створювати тематичні спільноти, шукати рідкісні треки і поширювати улюблену музику без обмежень. Музика — це важлива частина життя користувачів ВКонтакте. Сьогодні ми запускаємо повністю оновлений сервіс і починаємо новий етап його розвитку», - сказав керуючий директор ВКонтакте Андрій Рогозів.

У 2016 році ВКонтакте і United Music Agency підписали партнерські угоди з провідними міжнародними правовласниками музичної продукції: Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network та іншими. В серпні 2016 року у додаток ВКонтакте для iPhone повернулася функція прослуховування музики.

Щомісяця соцмережу ВКонтакте відвідують понад 95 млн користувачів, а кількість користувачів на мобільних пристроях досягає 78 млн осіб. Активна аудиторія вбудованого месенджера ВКонтакте становить 82 млн щомісяця.