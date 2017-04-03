Один із найбільших онлайн-кінотеатрів FS.TO запрацював на новому домені

Один із найбільших онлайн кінотеатрів FS.TO , який правоохоронці закрили наприкінці минулого року, запрацював на новому домені. Зокрема, на домені FS.life запрацював ресурс ідентичний старому FS.TO, про що повідомили у офіційній спільноті FS у соцмережі.

В той же час, ознакою того, що це саме перезапуск старого ресурсу є факт підтримки старих облікових записів користувачів. Однак, офіційного підтвердження від адміністрації FS ще немає.

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Ресурс на новому домені виглядає ідентично оригінальному FS.TO. В облікових записах користувачів зберігається історія переглядів. Ресурс оновлюється з 30 березня по 1 квітня.

Як повідомляв УНІАН, в середині листопада 2016 року кіберполіція вилучила сервери одного з найбільших онлайн-кінотеатрів FS.to. У поліції зазначали, що за час роботи ресурсу правовласникам було завдано збитків на кілька мільйонів гривень.

«Аудиторія сайтів сягала мільйона користувачів. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення авторського і суміжних прав», - йшлося у повідомленні.

Правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалось для організації діяльності їх технічної інфраструктури. Проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, дата-центрах, помешканнях фігурантів кримінального провадження та зібрано додаткові докази протиправної діяльності веб-ресурсів.