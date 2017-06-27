Масштабна хакерська атака в Україні: "лягла" комп'ютерна мережа Кабміну (фото)
15:36, 27 червня 2017Наука та IT
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Також не відкривається сайт кабінету міністрів.
Екран комп'ютера у Кабміні / Фейсбук Павла Розенка
Проблеми з комп'ютерною мережею дісталися до Кабміну. Про це віце-прем'єр-міністр Павло Розенко написав на сторінці у "Фейсбук".
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"Та-дам! Якщо що, то у нас теж мережа "лягла", по ходу! Таку картинку показують всі компи КМУ", - написав Розенко.
Також не відкривається сайт кабінету міністрів.
Сайт Кабміну не відкривається / Скріншот
Як повідомляв УНІАН, в Україні 27 червня хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти «Київенерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» та «Нова пошта».
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