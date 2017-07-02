Омелян: кібератака була тестовою, хотіли виявити слабкі місця цифрової інфраструктури

Кібератака була тестовою, щоб виявити слабкі місця цифрової інфраструктури України. Таку позицію висловив голова профільного міністерства Володимир Омелян в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Те, що нам вдалося встановити, то це точно не йшлося про гроші, коли ми говоримо про кібератаку. Працювала група щонайменше 10-20 висококласних спеціалістів. Працювали вони протягом 3-4 місяців щонайменше. Це означає, що це була добре спланована операція. Оскільки не було фінансової мотивації, і це не був гурток любителів-аматорів, тобто ми можемо чітко говорити, що це російський сценарій. Це був тестовий сценарій. Була мета просто промацати слабкі місця цифрової інфраструктури як українських приватних, так і державних компаній", - сказав Омелян.

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Міністр зазначив, що переконаний в тому, що це була російська операція, і вона є елементом агресії проти України.

Нагадаємо, що 27 червня українські компанії і держустанови потрапили під масовану кібератаку. Тисячі комп'ютерів вразив вірус mbr locker 256, який на моніторі іменує себе Petya. Він блокує доступ до файлів на комп'ютері, шифрує їх і вимагає викуп у розмірі 300 дол. на адресу Bitcoin-гаманця за їх розшифрування. Проявляється тільки на комп'ютерах на платформі Windows.

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У СБУ кажуть, що вірус вже раніше був відомий, а тепер він є дещо модифікованим. У РНБО вже знайшли винного: первинно проаналізувавши вірус, можна говорити про російський слід, сказав секретар РНБО Олександр Турчинов.